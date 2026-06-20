Nicolás Massú ya da resultados positivos con Cerúndolo

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El capitan de Chile Nicolas Massu es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana, Parque Estadio Nacional de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

En tenista que adiestra el destacado técnico chileno se metió en la final del torneo de Queen's

El tenista argentino Francisco Cerúndolo decidió hace un par de semanas incorporar a Nicolás Massú como su entrenador, con la finalidad de mejorar aún más el auspicioso presente que tiene en el circuito, donde está en el lugar 27º del ranking mundial.

El primer desafío que les tocó enfrentar fue el ATP 500 de Londres, conocido popularmente como el torneo de Queen's, y que es uno de los eventos destacados en pasto previo al Grand Slam de Wimblendon en la misma capital inglesa.

Cerúndolo se matriculó esta jornada en la final del campeonato luego de derrotar en un exigente partido al estadounidense Brandon Nakashima (32º) por parciales de 6-7 (5); 6-3 y 6-4, luego de dos horas y 41 minutos de juego.

En la disputa por el título, el dirigido de Nicolás Massú, séptimo preclasificado del torneo, se medirá con el también estadounidense Tommy Paul (28º), que dejó en el camino al francés Ugo Humbert (33º) por un doble 6-3.

La final se jugará este domingo a partir de las 8:30 de la mañana, hora de Chile, en un pleito que tiene como antecedente siete partidos, con cinco triunfos para Cerúndolo, que de resultar victorioso podría situarse en el vigésimo puesto del ranking mundial.