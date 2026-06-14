Nieta de Carlos Caszely sufrió violento asalto

Santiago, 6 julio 2024. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, junto a diferentes organizaciones sociales y deportivas del barrio San Eugenio, participa del acto de cambio de nuevo nombre a calle Carlos Caszely Garrido, exseleccionado nacional, quien - MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

La víctima denunció que además de ser apuntada por un arma de fuego sufrió tocaciones

Un violento asalto sufrió en el curso de la madrugada de este domingo la nieta del exjugador Carlos Caszely, a quien le robaron su vehículo en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

La víctima, identificada como Martina, fue abordada en las cercanías de la rotonda Quilín, a eso de la 1:30 de la madrugada, cuando salía de la autopista un automóvil le cerró el paso, del cual descendieron seis individuos con armas de fuego que la obligaron a bajarse de su vehículo.

Los sujetos fueron extremadamente violentos, según narró la afectada: "Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que le entregara todas las cosas, que si no me iban a matar . Además, agregó que fue manoseada: "Me tocaron entera, entera por debajo de la ropa, viendo qué cosas tenía. Y después, al último, uno de los sujetos va y me da un beso .

Carlos Caszely lamentó que esta situación se viva a diario en nuestro país, pero que dentro de todo agradece que nada malo le sucediera a su nieta: Eso es lo principal, porque a cualquiera que le ponga un arma en la cabeza es muy complicado, es muy difícil, más todavía para una joven .

La policía finalmente recuperó el auto robado en la comuna de San Ramón, dado que contaba con un sistema de monitoreo, y además detuvo a dos menores que huyeron en el vehículo al verse perseguidos, y terminaron chocando. Además, en la detención se recuperó una pistola, la que será sometida a peritajes para determinar si fue el arma que utilizaron en el asalto.