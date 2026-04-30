"El nivel de Alexis invita a pensar que su futuro estará lejos de Europa"

Archivo - Chile.- En España dicen que Alexis dirá adiós a Europa: "El último reto que le queda" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Abr. (ATON) -

Marca, importante medio español, se sumó en colocar en duda la continuidad del delantero chileno no sólo en el Sevilla, sino que en el balompié del Viejo Continente tras el término de la temporada.

Alexis Sánchez parece estar viviendo sus últimos momentos en el Sevilla y también en el fútbol europeo, pues desde hace rato que la prensa española habla que el delantero chileno no continuará en el cuadro andaluz y que tampoco seguirá en el Viejo Continente.

A eso se suma que en Universidad de Chile ya los esperan con los brazos abiertos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

En medio de su incierto futuro, ahora el tocopillano recibió duros cuestionamiento. En ese sentido, el diario Marca se sumó en colocar en duda la continuidad del bicampeón de América con la Roja en el fútbol europeo tras el término de la temporada.

"Alexis Sánchez ha seguido esa línea descendente. Llegó para ayudar en momentos puntuales y arrancó con buen pie, sumando dos goles y una asistencia en sus primeros partidos", sostuvo la publicación.

"Tras gozar de varias titularidades gracias a la confianza de Matías Almeyda y dejar sus últimos destellos de calidad en el Bernabéu o en La Cartuja, su fútbol cada vez pasa más inadvertido, bajando en La Liga de 736 minutos a 361. Su nivel invita a pensar que su futuro estará incluso lejos de Europa", añadió el citado medio.