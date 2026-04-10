"No éramos los peores hace dos días, ni ahora los mejores por ganar"

Futbol, Chile vs Argentina. Copa UC Sub 17, 2025. El entrenador de Chile Ariel Leporati, es fotgrafiado durante el partido de la Copa UC Sub 17 contra Argentina realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, Chile. 20/12/2025 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Abr. (ATON) -

Ariel Leporati, técnico de la Selección chilena Sub 17, se refirió al triunfo clave sobre el local Paraguay en el Sudamericano de la categoría, que mantuvo a la Roja con chances de clasificar al Mundial de Qatar.

La Selección chilena Sub 20 mantuvo sus chances de clasificar al Mundial de la categoría en Qatar, luego de derrotar la noche del jueves por un ajustado 1-0 al local Paraguay, por la penúltima fecha de la fase grupal del Sudamericano.

Tras el partido, el técnico de la Roja, Ariel Leporati, valoró la trascendental victoria de sus pupilos frente a los guaraníes.

"Fue partido muy disputado, jodido, sabíamos que iba a ser muy difícil. Paraguay tiene jugadores muy interesantes y venían de hacer dos partidos súper buenos", expresó el DT a los canales oficiales de la Selección.

Además, reveló el mensaje que les entregó a los jugadores antes del partido: "Tratamos de mejorar lo que veníamos haciendo en los dos partidos anteriores y, además, con toda la información que ya teníamos del partido previo, que hoy día perdiendo, podíamos tener chances directas de quedar fuera de competencia. Eso los jugadores lo sabían, preferimos conversarlo con ellos y enfrentamos el partido con todas las reglas del juego. La verdad lo pudieron desarrollar muy bien, fuimos muy intensos, encontramos el gol y después lo pudimos aguantar. El equipo hizo un gran esfuerzo y estamos contentos con eso".

"Esta categoría y todas las que estamos trabajando han tenido la particularidad de que no hay un sistema único de juego. Vamos variando, los jugadores se acostumbran a eso y ya hemos tenido varios partidos con distintos sistemas. Eso, evidentemente, es una fortaleza del equipo y nos da mucha flexibilidad para poder ocupar, en este caso, a todos los jugadores de campo", añadió.

Por último, Leporati anticipó el último duelo de la fase grupal ante Ecuador, a disputarse el domingo: "Les hablé ahora a los jugadores en el camarín después del partido, que hay que tener mesura, equilibrio. No éramos los peores hace dos días por perder con Colombia, ni hoy día los mejores por ganar a Paraguay. El grupo sigue abierto, se va a definir el domingo, como lo anticipamos antes de la primera fecha. Sabíamos que el grupo iba a ser muy complicado, así que vamos a recuperarnos, prepararnos y enfrentar de la mejor forma el domingo para seguir con nuestro objetivo, que es tratar de clasificar al Mundial".