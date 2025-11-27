"No le puedo pasar Wanderers a cualquiera, sería mandarlo a Tercera"

Futbol, Cobreloa vs Santiago Wanderers Liguilla de asceso 2025. Los jugadores de Santiago Wanderers posan para los fotografos antes del partido ante Cobreloa Liguilla de Ascenso Caixun realizado en el estadio Zorro del Desierto Calama, - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Nov. (ATON) -

Reinaldo Sánchez, presidente del cuadro caturro, aseguró que de no recibir propuestas serias para vender sus acciones, seguirá al frente del Decano.

Santiago Wanderers tendrá que resignarse a seguir por quinta temporada consecutiva en la Primera B. El cuadro caturro cayó ante Cobreloa por penales y no pudo seguir en carrera en la liguilla de ascenso.

Reinaldo Sánchez, presidente del club, se refirió al nuevo fracaso deportivo del conjunto porteño. En ese sentido, realizó una dura autocrítica sobre el momento de la institución y aseguró que de no recibir propuestas serias para vender sus acciones, las cuales son mayoritarias, seguirá al frente del Decano.

"He tratado de tomar la bandera y subir, pero falló. No me han salido las cosas (...) Hay gente que se le desborda a usted y otros que no. Lo que se ha vivido no es normal", expresó en diálogo con El Mercurio de Valparaíso.

Sobre las peticiones para dejar la presidencia del club, respondió tajantemente: "No le puedo pasar el club a cualquiera. Habrá que apechugar hasta que llegue alguien. Lo otro sería mandar al club a Tercera".

Además, apuntó a las malas decisiones en los fichajes que no cumplieron con las expectativas: "Vinieron tipos que no rindieron o cumplieron cuando jugaron. La idea es apostar por la gente nuestra. Hemos estado dos años en las finales Sub 20 y contamos con mucha gente joven que se ha ido fogueando".

Por último, Sánchez reiteró: "Si no llega ninguna oferta ni ofrecimiento, seguiré yo".