No levanta cabeza: Barrios cayó ante 453 del mundo en su debut en Bunschoten

Archivo - Chile.- Barrios desperdició un match point en su debut en el Challenger de Iasi - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El chileno era el primer cabeza de serie del challenger que se disputa en Países Bajos, pero cayó sopresivamente ante el invitado local Niels Visker. Con esto, sumó su quinta derrota consecutiva en un cuadro principal de un torneo y en las últimas semanas solamente ha ganado paertidos de qualy.

Tomás Barrios (139° del ranking ATP) no logra levantar cabeza en el circuito. Es que el chileno ahora tuvo debut y despedida en el Challenger de Bunschoten, en Países Bajos, y sumó su quinta derrota consecutiva en un cuadro principal de un torneo.

El chillanejo era el primer cabeza de serie del certamen, pero no pudo imponer su mejor ranking y cayó sopresivamente ante el 453 del orbe, el invitado local Niels Visker.

Fue una derrota por doble 6-4, tras una hora y 32 minutos de un partido donde en el primer set sufrió dos quiebres contra uno y en el segundo episodio entregó su envío en el décimo game para que su rival sentenciara la victoria.

Con esto, el nivel del tenista nacional ya comienza a preocupar, debido a que en las últimas semanas solamente ha ganado tres partidos (una en la qualy de Roland Garros y dos en la fase previa de Wimbledon).

Además, es segunda semana consecutiva que Barrios sufre una caída ante un jugador fuera del casillero 300, pues la anterior fue ante el ruso Ilia Simakin en el estreno en el Challenger de Iasi.