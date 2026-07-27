No llega mañana: El motivo que habría retrasado el arribo de Vozinha al país

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Vozinha, de Cabo Verde, muestra su enfado tras encajar un gol durante el partido entre Chile y Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden Park, Auckland, - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 27 Jul. (ATON) -

Aunque todo apuntaba que el arquero mundialista con Cabo Verde iba a presentarse este martes, problemas en los trámites laborales postergarían su viaje.

Gran expectación ha generado en el país la noticia de que el caboverdiano Vozinha, portero sensación de la última Copa del Mundo, se convertiría en refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

El propio presidente del Cacique, Aníbal Mosa, lanzó la bomba el viernes pasado y todo apuntaba a que arribaría mañana a Chile.

Sin embargo, desde radio Cooperativa aseguraron que esto podría no ocurrir, ya que el guardameta se encuentra aun en gestiones para conseguir un permiso de residencia y la respectiva visa de trabajo para fichar por el cuadro popular.

De todas maneras, en el citado medio aclararon que esto no debiera suponer un problema para el fichaje del cancerbero africano, quien llegaría a suelo nacional durante la semana.

Cabe recordar que por ahora el único inconveniente real que tendría el elenco albo con el arquero es que debido a las bases del Campeonato Nacional, los jugadores no pueden ocupar apodos en las camisetas.

De esta manera, el golero de cuarenta años, cuyo nombre es Josimar José Évora Dias, estaría imposibilitado de saltar a la cancha con una polera que diga "Vozinha".