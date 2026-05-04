"No renunciaré por ningún motivo a Rangers; está en juego mi prestigio como DT"

Archivo - Chile.- Pese a ascender a Primera B, Puerto Montt decidió la salida del DT Jaime Vera - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 May. (ATON) -

Jaime Vera golpeó la mesa al referirse sobre su continuidad en el cuadro talquino tras la derrota ante Deportes Puerto Montt, resultado que extendió a diez fechas sin ganar la pésima racha del club en el torneo de la Primera B.

Rangers de Talca se encuentra en una pésima racha de la cual no puede salir en el torneo de la Primera B. El cuadro rojinegro cayó por un ajustado 1-0 ante Deportes Puerto Montt y sumó diez fechas sin ganar en el certamen del ascenso, donde es el colista con apenas dos puntos.

Pese a la salida de Erwin Durán de la banca, ni con la llegada de Jaime Vera el conjunto piducano ha podido revertir su rumbo. Sin embargo, el "Pillo" golpeó la mesa al referirse a su continuidad en el club.

"Yo vine acá, no voy a renunciar por ningún motivo, porque sé lo que hago. Usted puede preguntarle a cualquier jugador si nosotros somos desordenados para trabajar, o no trabajamos, y va a tener una respuesta muy parecida a la que le digo yo", lanzó el DT en conferencia de prensa.

"Hoy día nosotros trabajamos profesionalmente, pero por más que uno trabaje, yo no puedo garantizarle el resultado, eso lo tengo claro. Yo lo que puedo garantizar es el orden, el tratar de que el equipo juegue lo mejor posible, y lo que me preocupa es que este partido no lo hicimos", añadió.

Eso sí, no escondió su frustración por el pésimo momento del equipo: "Claro, por supuesto. Cuando uno trabaja y el resultado no está, uno se frustra. Yo veo a la directiva que siempre está al lado de nosotros y a mí me da vergüenza perder. Es la primera vez que tengo una seguidilla de tantos partidos perdidos y sin sacar resultados. Entiendo a los hinchas y que nos puteen, es muy normal. Pero yo jamás he pensado en renunciar, yo no vine acá a renunciar, yo vine a sacarle trote del equipo".

Por último, Vera agregó: "Aquí está en juego mi prestigio como entrenador. Yo acabo de salir campeón con un equipo y no soy un entrenador al que le da lo mismo. Yo trabajo siempre por salir campeón. Yo quería venir a Rangers y estoy contento acá, pero sigo fuerte y quiero sacar esto arriba".