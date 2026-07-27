No solo Vozinha: El otro futbolista que se sumaría a Colo Colo

Archivo - Chile.- Agente de Vozinha despejó dudas sobre su posbile arribo a Colo Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Jul. (ATON) -

Desde México informaron que se habría destrabado la salida de un delantero nacional que estaba en la órbita del Cacique para el segundo semestre.

Mientras todos los reflectores están puestos sobre llegada de Vozinha a Colo Colo, el cuadro albo se sigue moviendo en el mercado y estaría cerca de sumar a una segunda cara nueva para lo que resta de temporada.

Desde México revelaron que el delantero nacional Víctor Dávila, quien ha aparecido en la órbita del Cacique durante las últimas semanas, tendría vía libre para salir del América.

Águilas Monumental, medio partidario del conjunto azulcrema, afirmó que el inminente arribo del colombiano Óscar Perea le permitiría al club prescindir del chileno y destrabaría la negociación con el cuadro albo.

El mismo portal afirmó que el acuerdo sería por una cesión con opción de compra por Dávila, quien podría sumar minutos recién en septiembre tras habar sufrido una rotura de ligamentos en marzo pasado.