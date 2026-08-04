La "Nona" Muñoz volvería a la banca de Universidad de Concepción

Futbol, Universidad de Concepcion vs Palestino Septima fecha, Campeonato Nacional 2026. El dicetor tecnico de Palestino Cristian Muñoz es fotografiado durante el encuentro contra la Universidad de Concepcion en el partido de primera division - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El cuadro penquista buscaría el regreso del entrenador, quien tras lograr el ascenso a Primera División con el Campanil tuvo un opaco paso por Palestino.

En medio del complejo presente que tiene al equipo mirando de reojo a la zona de descenso, en Universidad de Concepción se habrían propuesto el regreso de un viejo conocido para escapar de las últimas ubicaciones de la tabla.

De acuerdo con el periodista Sergio Godoy Acosta, el cuadro penquista tendría todo acordado para presentar este miércoles como flamante entrenador a Cristian "La Nona" Muñoz.

"La dirigencia del elenco penquista decidió la salida del primer equipo de Ricardo Viveros (volverá al trabajo en el fútbol formativo), tras los negativos resultados que dejaron al equipo en puestos de riesgo en la Liga de Primera", detalló el comunicador en su cuenta de X.

El estratego fue uno de los grandes responsables de que el Campanil se coronara campeón de la Liga de Ascenso en 2025, pero tras este logro salió del club y terminó firmando por Palestino.

Sin embargo, su paso por el cuadro árabe no resultó como esperaba y si bien dio el golpe en la fase previa de Copa Sudamericana eliminando a Universidad de Chile, cosechó cinco triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, anotándose un pobre 37,25% de rendimiento.

Por su parte, la UDEC se encuentra en el 14a con 19 puntos, apenas dos por arriba de la zona de descenso.