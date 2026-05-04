"Nos levantamos en la Liga y vamos a intentar clasificar otra vez a Europa"

Archivo - Chile.- "Quizá sea mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis" - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 May. (ATON) -

Manuel Pellegrini, técnico chileno del Betis, manifestó su conformidad con la goleada ante el Real Oviedo, colista de la Liga española, pese a no quedar satisfecho con la forma. "Se necesitaban sumar los puntos y los sumamos", valoró.

Los fantasmas por la traumática eliminación en los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting Braga de Portugal ya quedaron atrás para Manuel Pellegrini y el Betis. Es que el cuadro del técnico chileno goleó el domingo por 3-0 al Real Oviedo, colista de La liga española, y sumaron su tercer encuentro consecutivo sin perder y se mantuvo en el quinto lugar de la tabla, en zona de clasificación a copa internacional.

Tras el cotejo, el estratego nacional del conjunto andaluz manifestó su conformidad con el resultado, pese a no quedar satisfecho con la forma.

"Es una victoria muy importante, se necesitaban sumar los puntos y los sumamos. Ellos llegaron poco ellos a nuestro arco, más allá que creativamente no fue de los mejores partidos nuestros. Sí estuvimos muy efectivos de cara al gol. Hubiera sido un golpe anímico no haberle dado el triunfo a la afición. Cumplimos con la gente y con la parte matemática. Si no fuimos brillantes, fuimos efectivos en la definición", expresó el "Ingeniero".

"Es importante que este equipo se haya vuelto a levantar cuando tuvo un traspié fuerte en la Copa del Rey y después, con el segundo traspié en la Europa League. Nos levantamos en la Liga, sacamos siete de nueve y vamos a intentar clasificarnos otra vez para Europa", añadió.

Por último, Pellegrini se refirió a la posibilidad que se abra un nuevo cupo español para la Champions League: "Jugar en Europa sería algo importante; el resto no depende de nosotros. Ojalá los equipos españoles tengan un buen papel, sería un gran logro jugar la Champions".