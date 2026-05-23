Ñublense y la U de Conce repartieron puntos en Chillán

Futbol, Nublense vs CUniversidad de Concepcion Decimo tercera fecha, Liga de primera 2026. El equipo de Nublense es fotografiado celebrando el gol durante el partido Liga de primera Mercado Libre 2026, disputado en el estadio Nelson Oyarzun de Chillan, - MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

Los Diablos Rojos y el Campanil protagonizaron un vibrante empate marcado por la intensidad, los penales y la intervención del VAR.

Ñublense y la Universidad de Concepción igualaron 2-2 en un entretenido y vibrante partido, válido por la decimotercera fecha de la Primera División, disputado en el Estadio Nelson Oyarzún Arena de Chillán.

Los Diablos Rojos necesitaban resarcirse de la estrepitosa goleada sufrida ante Colo-Colo la semana pasada, mientras que el cuadro del Campanil buscaba superar en cancha el descuento de puntos sufrido a mitad de semana debido a negligencias administrativas.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 25 gracias a Lorenzo Reyes. El volante y capitán del conjunto local cazó un rebote en el área contraria y, libre de marca, definió con un derechazo colocado junto a un palo para decretar el 1-0 del cotejo.

La situación se complicó aún más para la U de Conce cuando Bastián Ubal, a los 28 minutos, cometió una infracción penal sobre Ignacio Jeraldino justo cuando este se aprestaba a rematar. La acción, revisada a instancias del VAR, permitió que el juez Franco Jiménez cobrara la pena máxima a favor de los chillanejos.

Matías Plaza (30') cambió el penal por gol con un potente derechazo al centro del arco que batió al guardameta José Sanhueza, estirando la ventaja local a un sólido 2-0.

Ya adentrados en el segundo tiempo llegó el descuento de la visita. Cecilio Waterman (66') acortó distancias tras recibir un balón de espaldas y, de media vuelta, clavar un remate certero luego de una asistencia de Agustín Urzi, estableciendo el 2-1 provisorio.

El cuadro penquista se plantó mejor en la cancha y esa superioridad se tradujo en el gol del empate. Tras una gran jugada colectiva, Yerco Oyanedel llegó a la línea de fondo y envió un centro al corazón del área, donde Luis Rojas (74') se deslizó para conectar el esférico con la pierna derecha y sellar la igualdad en Chillán.

El partido tuvo un epílogo electrizante. Waterman estuvo a punto de inclinar la balanza a favor de los visitantes en el minuto 89: tras eludir al portero Nicola Pérez y definir sobre el arco, su remate fue despejado en la misma línea de gol por la retaguardia chillaneja.

En el último minuto se instaló el suspenso total, luego de que se anulara el tercer gol de la visita por un fuera de juego advertido por el VAR. Finalmente, el pitazo inicial selló el definitivo empate a dos tantos.

Con este resultado, Ñublense y la Universidad de Concepción se mantienen en la medianía de la tabla de posiciones, ambos con 18 puntos, en el octavo y noveno lugar respectivamente.

En la próxima fecha, los chillanejos visitarán a Cobresal en el norte del país, mientras que los penquistas oficiarán de local ante Unión La Calera.

Ñublense (2)

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (Diego Sanhueza 64 ), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Alex Valdés 79 ), Jovanny Campusano; Matías Plaza (Fernando Ovelar 79 ); Ignacio Jeraldino (Franco Rami 64 ), Giovanny Ávalos (Ignacio Tapia 20 ).DT: Juan José Ribera.

Universidad de Concepción (2)

José Sanhueza; Jorge Espejo (Esteban Páez 83 ), Bastián Ubal (Osvaldo González 83 ), David Retamal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz (Harol Salgado 83 ), Pablo Parra (Luis Rojas 57 ); Jeisson Fuentealbam, Agustín Urzi (Ariel Uibe 76 ), Cecilio Waterman.DT: Leonardo Ramos.

Goles ÑUB: Lorezo Reyez 25 ; Matías Plaza 30 .Goles UdeC: Cecilio Waterman 66 ; Luis Rojas 74 .

Estadio: Nelson Oyarzún ArenaÁrbitro: Franco Jiménez