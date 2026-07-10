El nuevo arquero que Colo Colo tendría como opción de refuerzo

Futbol, Barracas Central vs Audax Italiano. Fecha 3, Copa Sudamericana 2026. El jugador de Barracas Central Juan Espinola es fotografiado durante el partido del grupo G de la Copa Sudamericana contra Audax Italiano realizado en el estadio Claudio Fabian - FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jul. (ATON) -

En caso de que no se concrete el arribo del uruguayo Santiago Mele, el Cacique ya tendría en carpeta a un experimentado portero paraguayo.

Colo Colo busca con urgencia un portero como refueroz de cara a la segunda parte de esta temporada 2026 y uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días es el del uruguayo Santiago Mele, actualmente en el Monterrey de México.

Sin embargo, el Cacique tendría un plan B en caso de que no se concrete el arribo del golero charrúa: el paraguayo Juan Espínola.

"El portero Juan Espínola, actualmente a préstamo en Barracas Central, fue ofrecido a Colo-Colo. A la dirigencia les parece interesante su carta", informó el periodista Renzo Luvecce.

"El guardameta de 31 años pertenece a Newell's Old Boys donde tiene contrato hasta finales de 2028 y la negociación sería muy accesible para el Cacique", añadió.

El guaraní fue rival de Audax Italiano con Barracas Central en la Copa Sudamericana y tuvo pasos por Cerro Porteño (Presidente Franco), Nacional y Olimpia de Paraguay. En tnato, en Argentina jugó por Godoy Cruz, Belgrano, Newell's y ahora en Barracas Central, mientras que fue llamado a la selección de su país en la era de Eduardo Berizzo.