Nuevo arquero de la U: "Soy portero de selección, pero necesito minutos"

Archivo - Chile.- ¿Palo a los azules? El mensaje de fallido refuerzo de la U - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El colombiano Jordan García avisó que vendrá a luchar por la titularidad con Gabriel Castellón en el arco del cuadro azul.

Ya es inminente que el portero colombiano Jordan García será el segundo refuerzo de Universidad de Chile en este mercado invernal de fichajes del fútbol nacional.

El golero cafetalero, de 21 años, se incorporará al cuadro azul en calidad de préstamo por seis meses desde el León de México con la posibilidad de extender el vínculo por todo 2027.

Antes de tomar vuelo rumbo a Santiago, el cancerbero mandó un aviso que llegará a pelear la titularidad en el arco de los estudiantiles con Gabriel Castellón.

"Soy un portero de selección, pero necesito minutos también. Entonces, creo que eso es lo que me lleva a tomar esta decisión y a mi representante también", explicó a Fox Sports sobre la decisión de dejar el León de México para arribar a la U.

"Fueron seis meses de mucho aprendizaje, agradecido con el club por todo, por todo lo que me dio. Sigo siendo de ellos y, bueno, esperemos que todo salga bien en lo que viene para mi carrera", añadió.