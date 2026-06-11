Nuevo DT de Boca analizaría continuidad de Carlos Palacios en la pretemporada

Archivo - Chile.- Desde Argentina aseguran que el Zenit de Rusia viene por Carlos Palacios - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Un medio partidario del cuadro xeneize aseguró que el técnico Rodolfo Arruabarrena esperará a la pretemporada para ver el caso de la "Joya" y del también nacional Williams Alarcón.

La continuidad de Carlos Palacios en Boca Juniors de cara a la segunda parte de esta temporada 2026 es toda una incógnita. En Argentina desde hace rato hablan de una posible salida, más aún después de que el propio chileno se ofreciera para regresar a Colo Colo.

Sin embargo, en suelo trasandino dieron a conocer en las últimas horas que el nuevo técnico del cuadro xeneize, Rodolfo Arruabarrena, ya tomó una decisión sobre la situación de la "Joya".

En ese sentido, el medio partidario Planeta Boca aseguró que el estratego quiere analizar el caso del futbolista nacional, como también el del criollo Williams Alarcón, en la pretemporada.

"Luego, queda por resolver las situaciones de otros futbolistas, cuyos futuros son una incógnita y el 'Vasco' quiere analizar en pretemporada. Dos de ellos son Carlos Palacios y Williams Alarcón, quienes perdieron lugar en el 2026 por diferentes motivos. Con el correr de los días, se sabrá qué determinación tomará el técnico con ellos", sostuvo el citado medio.