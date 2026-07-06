Nuevo fichaje de la U: "Es una oportunidad de crecer y conseguir títulos"

Archivo - Chile.- "Fui el único que se opuso a ir al TAS, me avergonzaba ganar un título así" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Gonzalo Reyna fue anunciodo este lunes como flamante refuerzo del cuadro azul, donde se reencontrará con Fernando Gago, quien lo dirigió en Racing de Avellaneda, club dueño de su pase.

Universidad de Chile anunció este lunes al joven extremo argentino Gonzalo Reyna, de 19 años, como su primer fichaje en este mercado invernal de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

En el cuadro azul, el atacante trasandino se reencontrará con Fernando Gago, técnico que lo dirigió en Racin de Avellaneda, club dueño de su pase.

"Conozco muy bien el juego de Fernando, lo que intenta hacer y lo que aporta a sus jugadores. Que me dirija es muy lindo (...) Sé que le gusta que los extremos encaren y sean directos; eso me gusta, son mis características", expresó el ariete en declaraciones que reproduce el sitio oficial de la U.

Sobre su arribo al conjunto estudiantil, sostuvo: "Unirme a este club es una oportunidad muy grande en mi carrera, para seguir creciendo y potenciarme, tanto en lo personal y lo deportivo. Es algo muy lindo, apenas me enteré ya tenía ganas de estar acá (...) este es un club muy grande, es una oportunidad de crecer y conseguir títulos".

"Me siento muy bien, siento que puedo aportar bastante a este club. Tengo muchas ganas de demostrarlo, de estar entrenando, estar jugando, ir al estadio y conocer a la hinchada", añadió Reyna.