Nuevo presidente de la Fetech enfrenta demanda de apropiación indebida

Chile.- Chile recibirá a España por la Davis en Court Central del Estadio Nacional - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Milovan Kegevic, quien sucederá en el cargo a Sergio Elías, ha recibido una serie de denuncias por estafa y también por violencia intrafamiliar.

La semana pasada se realizaron las elecciones en la Federación de Tenis de Chile, donde Milovan Kegevic, de 52 años, fue elegido como nuevo presidente y desde el sábado 27 de junio asumirá oficialmente en el cargo que dejará Sergio Elías.

Tras ser elegido como nuevo timonel de la Fetech, se han dado a conocer diversas denuncias contra el dirigente, siendo la última una demanda por apropiación indebida de un terreno en Villa Alemana, el cual iba a ser un centro de alto rendimiento liderado por Leonardo Zuleta, ex coach de Nicolás Massú.

La denuncia contra Kegevic fue realizada por Inmobiliaria Aitue, representada por el abogado Fernando Monsalve, quien explicó el hecho.

"Mi representado ha afirmado que jamás han firmado este documento. Se realizó un peritaje, ni la firma ni la huella digital coinciden con quien se señala que debiese ser. Por tanto, está ese antecedente, una falsificación y uso malicioso de instrumento privado, y se interpuso la querella el día lunes", expresó a radio Cooperativa.

"Es un delito grave. Pero como ha aparecido que existen ciertos antecedentes penales, puede ser más gravoso aún", añadió el jurista.

Además, Kegevic enfrenta una denuncia de su hija por amenazas de violencia intrafamiliar, por lo que tendrá que acudir el lunes 15 de junio al Juzgado de Garantía en Limache, mientras que entre 2007 y 2015 ha recibido 11 denuncias por estafa, saliendo airoso en todos esos casos.

Por último, la emisora aseguró que la contadora María Lorena Escobar López, una de sus colaboradoras y futura integrante del directorio de la Fetech, fue condenada por el delito de apropiación indebida de más de dos millones de pesos en perjuicio de un médico.