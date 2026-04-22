Nuevo presidente de la UC respaldó a Buljubasich y trazó objetivos deportivos

Santiago 16 de enero 2025. Futbol, conferencia de prensa Universidad Catolica. El nuevo refuerzo de Universidad Catolica, Gary Medel, es presentado en conferencia de prensa en el estadio Claro Arena. Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Universidad - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 22 Abr. (ATON) -

Matías Claro brindo su primera conferencia de prensa como flamante timonel de Cruzados tras la salida de Juan Tagle. En la ocasión, ratificó a "Tati" en el cargo al valorar su gestión en la gerencia deportiva del club.

Matías Claro se convirtió en el nuevo presidente de Cruzados tras la salida de Juna Tagle y este miércoles dio su primera conferencia de prensa como flamante timonel de Universidad Católica.

En la ocasión, el directivo le entregó todo su respaldo y ratificó a José María Buljubasich como director deportivo del conjunto de la franja, luego de que en las últimas horas surgiera el rumor sobre una posible partida de "Tati".

"Nuestra gestión deportiva yo creo que desde que está en Cruzados es realmente histórica, somos probablemente el equipo con mayores títulos a nivel nacional y queremos potenciar eso en nuestra gestión deportiva", añadió.

También, aprovechó para trazar el objetivo institucional mínimo para este año: "Queremos pasar la fase de grupos y poder llegar a la fase de eliminación directa. Esa es la meta que le hemos transmitido a la gestión deportiva".

En tanto, en el ámbito local, sostuvo: "Nuestros objetivos como Católica siempre van a ser que hasta el último partido vamos a pelear todos los campeonatos que estemos jugando en Chile. Hoy día estamos en una posición muy expectante en los tres que estamos jugando, creemos que tenemos muchas oportunidades de poder lograr campeonar por lo menos en alguno de los tres, vamos a hacer el esfuerzo máximo, ojalá de ganar los tres".