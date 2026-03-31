"Nunca vi un DT en Colo Colo que tome tanto en cuenta a los juveniles"

Futbol, Presentacion del entrenador Fernando Ortiz. Fernando Ortiz es presentado como nuevo entrenador de Colo Colo, en el estadio Monumental, Santiago, Chile. 01/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Presentation of the head coach Fernando - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 31 Mar. (ATON) -

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, valoró el trabajo que está realizando el entrenador argentino, al ser el técnico que más rodaje le ha dado a la cantera desde su llegada al Cacique.

Colo Colo enfrentará el miércoles a Huachipato por la Copa de la Liga en busca de ratificar el buen momento que vive de la mano de Fernando Ortiz.

En la previa al duelo ante los acereros, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, valoró el trabajo que está realizando el entrenador argentino, al ser el DT que más rodaje le ha dado a la cantera desde su llegada al Cacique.

"Nosotros teníamos la herramienta en diciembre para decir: 'Don Fernando, muchas gracias por todo, pero vamos a hacer un giro'. Lo conversamos todos los directores y, dada la seriedad de Fernando y su cuerpo técnico, decidimos continuar. Sabíamos que con mayor tiempo de trabajo le iba a encontrar la vuelta", expresó el timonel del cuadro albo en TNT Sports.

Sobre el rendimiento actual del equipo, el empresario puertomontino sostuvo: "A medida que han ido pasando los partidos me ha ido gustando más, porque el equipo gana confianza y eso permite dar el siguiente paso en el juego. Se fueron varios jugadores, llegaron otros y también se han incorporado juveniles que hoy están siendo titulares".

En cuanto al protagonismo de los futbolistas formados en casa, destacó: "De los 15 años que llevo en Colo Colo, nunca vi un técnico que tome tanto en cuenta a los juveniles. Tenemos una gran cantidad de jugadores en consideración. La mirada tiene que ser futurista y veíamos en Fernando Ortiz a una persona a la que sí le interesa nuestra cantera. Estamos contentos, pero no hay que celebrar nada todavía porque no hemos ganado nada y tenemos que ir paso a paso. Esta institución tiene que ir por todas las competencias".