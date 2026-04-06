Chile.- La ofensiva formación de Boca Juniors para visitar a la UC por Copa Libertadores

Futbol, Ceremonia Protocolar de inauguracion del Claro Arena. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el gerente general de Claro Chile, Alfredo Parot, encabezan la Ceremonia Protocolar de inauguracion del Claro Arena, el nuevo estadio de Universidad - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 6 Abr. (ATON) -

El cuadro cruzado y el conjunto xeneize se enfrentarán este martes en el Claro Arena, por el inicio de la fase grupal del torneo continental.

Universidad Católica tendrá este martes su esperado debut en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 y con un durísimo partido, pues los cruzados recibirán al poderoso Boca Juniors de Argentina en el Claro Arena.

Y según dio a conocer la prensa trasandina, el cuadro xeneize vendría con todo para visitar al conjunto de la franja en el reducto precordillerano.

De acuerdo a los medios de ese país, el elenco boquense formaría con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Consignar que Carlos Palacios es baja en Boca Juniors tras la lesión a la rodilla que lo aqueja, mientras que Williams Alarcón iría al banco de suplentes.

El duelo entre Universidad Católica y el equipo xeneize está programado para jugarse a las 20:30 horas de este martes 7 de abril en el Claro Arena.