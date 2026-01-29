"Las ofertas por Paulo Díaz no eran suficientes para dejarlo salir de River"

Archivo - Chile.- Aseguran que la UC quiere el fichaje de Paulo Díaz tras rechazar al Inter Miami - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 29 Ene. (ATON) -

Marcelo Gallardo, técnico del cuadro "millonario", aclaró la situación del defensa chileno en el conjunto "Banda Sangre" y destacó la profesionalidad del jugador.

Parecía que Paulo Díaz iba a concretar su salida de River Plate en el comienzo de este 2026 al no ser considerado por el técnico Marcelo Gallardo. Sin embargo, el defensa chileno, de momento, no partirá del cuadro "millonario".

Es que tras la victoria por 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la liga argentina, donde el zaguero fue suplente, Gallardo aclaró la situación del futbolista.

"Encontramos que las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir porque lo consideramos un jugador de jerarquía", comenzó diciendo el "Muñeco".

Luego, el estratego destacó la profesionalidad del jugador: "Vimos la respuesta de la pretemporada, que la hizo muy bien, a consciencia, muy profesional. Viendo también el tiempo, que estamos casi al límite del mercado, dijimos 'si te quedas, te voy a tener en cuenta'".

Por último, el DT sentenció: "Le dije que le toca arrancar desde atrás, él con gusto aceptó y fuimos para adelante. Es un jugador más dentro de nuestro plantel, un jugador importante más".