Oficial: ANFP suspendió el fútbol chileno de esta semana por sistema frontal

Chile.- Aseguran que ANFP evalúa suspender 16° fecha de Primera B por sistema frontal - Dragomir Yankovic/AtonChile.

Santiago 14 Jul. (ATON) -

A través de un comunicado, el organismo de Quilín anunció este martes la medida como precaución por el anuncio del temporal que afectará al país.

Temprano durante este martes se había adelantado que, debido al sistema frontal que afectará al país desde este jueves, la ANFP decidiría suspender la 16° fecha del torneo de Primera B programada para este fin de semana. Y ya es oficial.

En esta jornada el organismo de Quilín confirmó, a través de un comunicado, la suspensión del fútbol por le ascenso, pero además de la Liga femenina. Segunda División y fútbol formativo.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que, en atención al decreto N° 1.212 emitido por el Ministerio del Interior que establece una Emergencia Preventiva por lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y marejadas entre el 13 y el 21 de julio para las Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, se ha resuelto suspender las fechas programadas para este fin de semana en los siguientes campeonatos: Liga de Ascenso Caixun (Fecha N°16), Liga Femenina (Fecha N°18), Ascenso Femenino (Fecha N°19) y todos los partidos de la Liga de Segunda Panini y del Fútbol Formativo", sostuvo en la misiva.

"Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas. En este contexto, la reprogramación de estas fechas se trabajará en coordinación con la Mesa Nacional de Programación y Seguridad y todas las autoridades involucradas", añadió.

Consignar que el lunes el organismo de Quilín también anunció la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, que estaba programada para este sábado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.