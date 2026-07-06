La U oficializó a su primer refuerzo en este mercado invernal de fichajes

Archivo - Chile.- La U tendría listo el arribo de un jugador tasado en 22 millones de euros - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El cuadro azul anunció a través de sus redes sociales la llegada de Gonzalo Reyna, extremo argentino de 19 años, quuien arriba en calidad de préstamo desde Racing de Avellaneda, elenco dueño de su pase.

Universidad de Chile ya tiene a su primer refuerzo de cara a la segunda parte de esta temporada 2026. Es que durante la tarde de este lunes el cuadro azul oficializó el fichaje del joven delantero argentino Gonzalo Reyna.

A través de sus redes sociales, el conjunto estudiantil le dio la bienvenida al extremo de 19 años, quien arriba proveniente de Boston River de Uruguay, donde estaba cedido.

"¡Bienvenido a la U, Gonza! Ya es oficial. El extremo Gonzalo Reyna es el nuevo refuerzo del Romántico Viajero. ¡Vamos por un gran año juntos!", publicó el elenco universitario.

Reyna arriba al equipo dirigido por Fernando Gago en calidad de préstamo por una temporada desde Racing Club de Avellaneda, club dueño de su pase.

Además, la U tendrá una opción de compra de US$ 1,5 millones por el 50% de sus derechos económicos si es que el jugador cumple con las expectativas.