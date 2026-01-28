La U oficializó regreso de Marcelo Morales como quinto refuerzo para este 2026

Archivo - Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Chile. Fecha 28, campeonato Nacional 2024. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad Catolica disputado en el estad - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Ene. (ATON) -

El cuadro azul anunció este miércoles el fichaje del lateral izquierdo, quien retorna al club en calidad de préstamo desde el New York Red Bulls de Estados Unidos.

Universidad de Chile ya tiene a su quinto refuerzo de cara a esta temporada 2026. El cuadro azul oficializó este miércoles el regreso de Marcelo Morales.

El conjunto estudiantil anunció a través de sus redes sociales la incorporación del lateral izquierdo, cedido a préstamo desde el New York Red Bulls de la Major League Soccer de Estados Unidos.

"Qué lindo es tenerte de vuelta. Bienvenido a casa, Marcelo Morales", publicó el elenco universitario en su cuenta de Instagram.

El jugador, de 22 años y formado en los laicos, regresa al club tras un amargo paso por el equipo norteamericano, al que partió a inicios del 2025 y donde una lesión en la rodilla le impidió tener mayor continuidad.

De esta manera, Morales se suma a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero como refuerzo de la U para esta temporada 2026, junto al técnico Francisco Meneghini.