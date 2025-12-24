La U oficializó la renovación de Charles Aránguiz

Futbol, Universidad de Chile vs Lanus. Copa Sudamericana 2025. El jugador de Universidad de Chile Charles Aranguiz, centro, celebra su gol durante el partido de ida de la semifinal de Copa Sudamericana contra Lanus disputado en el estadio Nacional de - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 24 Dic. (ATON) -

El "Príncipe", referente e ídolo del club, tuvo una destacada temporada 2025 en el cuadro azul y fue elegido el mejor jugador del Campeonato Nacional.

Charles Aránguiz ya había adelantado hace semanas que continuaría en Universidad de Chile de cara a la temporada 2026, aunque faltaba que todo fuera oficial.

Y la confirmación llegó este miércoles. Es que previo a Navidad, el cuadro azul le realizó un "regalo" a sus hinchas y anunció la renovación de contrato del talentoso volante.

"La navidad viene con buenas noticias para la familia azul. Y es que nos complace anunciar que sellamos la renovación de un referente del plantel. Se trata de Charles Aránguiz, quien aseguró su permanencia y continuará haciendo historia en el Romántico Viajero", sostuvo el conjunto estudiantil en su sitio web oficial.

"Su continuidad es un impacto invaluable tanto dentro como fuera de la cancha. Con su calidad, no tenemos dudas que seguirá siendo una pieza clave del equipo y con su liderazgo guiará a sus compañeros en los desafíos venideros. Como Club estamos felices de continuar haciendo historia juntos y tenemos la convicción de que nos espera un futuro prometedor", añadió.

Además, del "Príncipe", el elenco laico ya aseguró las renovaciones de Marcelo Díaz, Fabián Hormazábal e Israel Poblete, como también la continuidad de Javier Altamirano y definió algunas salidas como la de Lucas Di Yorio y la de Nicolás Guerra.