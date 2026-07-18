Ofrecen a Colo Colo el fichaje de un chileno que "cortaron" en México

Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Victor Davila es fotografiado durante el partido de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado en el estadio Nacional de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Hasta las oficinas del Cacique acercaron el nombre de un atacante nacional que se encuentra en plena recuperación de una grave lesión y no fue tenido en cuenta por su club.

Hace un par de días se confirmó que América no inscribiría para el torneo de Apertura mexicano al delantero nacional Víctor Dávila, quien se recupera de una rotura de ligamentos sufrida en marzo.

Si bien al atacante aun le quedan un par de meses para volver a las canchas, el periodista azteca Edgar Morales reveló que el iquiqueño fue ofrecido a Colo Colo.

Según el comunicador, en el Cacique no verían con malos ojos el arribo del ex seleccionado criollo y precisó que en el estadio Monumental analizarían un préstamo con compra obligatoria pero a un bajo costo, considerando los problemas físicos del chileno.

Antes de la lesión que lo sacó de circulación, Dávila vio acción en once partidos de las águilas en el primer semestre, registrando apenas tres goles.