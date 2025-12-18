O'Higgins y Huachipato conocieron sus rivales en la Copa Libertadores 2026

Futbol, Huachipato vs O’higgins Decimosexta fecha, campeonato Nacional 2025. El jugador de O’higgins Bryan Rabello, izquierda, disputa el balon con Nicolas Vargas de Huachipato durante el partido de primera division realizado en el estadio CAP de - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 18 Dic. (ATON) -

Este jueves se realizó en Paraguay el sorteo de las etapas previas del torneo continental, donde competirán celestes y acereros en busca de sumarse a Coquimbo Unido y Universidad Católica en la fase grupal.

La Copa Libertadores 2026 tendrá a Coquimbo Unido y Universidad Católica en su fase grupal, pero también tendrá a dos clubes chilenos luchando por sumarse a esa etapa, como son O'Higgins y Huachipato.

Y ambos elencos ya saben su camino para intentar acompañar a "piratas" y cruzados, luego del sorteo realizado este jueves en Luque, Paraguay.

El conjunto celeste, que sacó boleto al terminar en el tercer lugar en el Campeonato Nacional, tendrá un duro desafío, debido a que enfrentará en la segunda etapa previa a Bahía de Brasil. la ida se jugará en suelo nacional, mientras que la vuelta en Brasil.

En tanto, los acereros, quienes accedieron al certamen internacional por ser campeones de Copa Chile, se medirán con Carabobo de Venezuela. El primer cotejo se desarrollará en el país llanero, mientras que la revancha será con los siderúrgicos como locales.

Consignar que los partidos de ida de las llaves de la fase 2 de Copa Libertadores se disputarán el 17 y 19 de febrero, mientras que los cotejos de vuelta el 24 y 26 del mismo mes.

Los equipos que salgan victoriosos de la Fase 2 avanzarán a la última etapa previa, donde los ganadores clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que los perdedores de irán a la fase de zonas de la Copa Sudamericana.