O'Higgins podría perder a Omar Carabalí para playoffs ante Boca por Sudamericana

Archivo - Chile.- Omar Carabalí quedó fuera de nómina oficial de Ecuador para el Mundial 2026 - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El portero y figura del cuadro celeste es pretendido por el Barcelona de Ecuador, por lo que podría dejar el conjunto rancagüino antes de la llave ante los xeneizes.

Si bien O'Higgins está enfocado en las semifinales de la Copa de la Liga ante Ñublense, el cuadro celeste también mira de reojo la llave de playoffs de Copa Sudamericana ante Boca Juniors que se disputará en un par de semanas.

Y de cara al duro desafío ante los xeneizes, el conjunto rancagüino podría perder a una de sus grandes figuras en esta temporada 2026 como es el portero Omar Carabalí.

Es que tras quedar en el radar de la selección de Ecuador para el Mundial 2026, ahora el golero podría arribar al Barcelona de Guayaquil ante la eventual partida de José David Contreras al fútbol brasileño.

"Su perfil encaja en las características que busca Barcelona SC. El arquero ya cuenta con experiencia en el fútbol internacional, ha tenido continuidad en el campeonato chileno y todavía se encuentra en una edad que le permite proyectarse a largo plazo", informa el medio El Futbolero Ecuador.

Consignar que la ida de playoffs entre O'Higgins y Boca Juniors se disputará el 23 de julio en Argentina, mientras que la revancha será una semana después, el 30 del mismo mes, en Chile.