O'Higgins quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Chile

Futbol, O’Higgins vs Union Espanola Fecha 3, Copa Chile 2026 El equipo de O’Higgins posa para los fotografos durante el partido de la Copa Chile ante Union Espanola realizado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 21/6/2026 Jorge - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El cuadro celeste derrotó como visitante a Unión Española y llegará con la primera opción de avanzar a la ronda de los 16 mejores.

O'Higgins venció por 2-1 a Unión Española en el estadio Santa Laura, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo E de la Copa Chile. Con este resultado, el conjunto rancagüino quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen.

El elenco celeste golpeó rápidamente en el primer tiempo. Bastián Yáñez abrió la cuenta a los 5 minutos y, siete minutos más tarde, Arnaldo Castillo amplió la ventaja mediante lanzamiento penal.

Unión Española reaccionó con el descuento de Andrés Vilches, quien marcó de cabeza a los 16', pero no logró evitar la derrota.

Con este triunfo, O'Higgins llegó a los 8 puntos y quedó en el segundo lugar del Grupo E, por detrás de Colo Colo, que suma 9 unidades. Deportes Recoleta tiene 4 puntos, mientras que Unión Española quedó eliminada al mantenerse con la misma cantidad de unidades.

La quinta fecha del grupo se completará este lunes, cuando Colo Colo reciba a Deportes Recoleta desde las 19:30 horas en el estadio Monumental.Dependiendo de ese resultado, O'Higgins podría asegurar anticipadamente su paso a los octavos de final.