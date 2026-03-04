O'Higgins quiere dar el primer golpe ante Tolima por Copa Libertadores

Chile.- O'Higgins ya tiene rival para la Fse 3 de Copa Libertadores - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Mar. (ATON) -

El cuadro celeste recibe este miércoles en Rancagua al conjunto colombiano, por la ida de la tercera y última fase previa del torneo continental.

O'Higgins busca dar el primer golpe. El cuadro celeste recibe este miércoles, a las 21:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, a Deportes Tolima de Colombia, por la ida de la tercera y última fase previa de Copa Libertadores.

El elenco rancagüino llega a esta ronda tras la hazaña de eliminar la semana pasada a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales.

Eso sí, en el Campeonato Nacional viene de sufrir una derrota por 4-2 frente a Palestino, resultado que significó su tercera caída consecutiva.

Para este cotejo internacional, el técnico Lucas Bovaglio mandaría la siguiente oncena: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

En tanto, el conjunto colombiano llega a Chile tras la clasificación por penales ante Deportivo Táchira de Venezuela en la ronda anterior.

Además, en la liga de su país viene de superar por la cuenta mínima a Atlético Nacional, por lo que tiene la confianza en alto.