O'Higgins recibe a Bahía en su regreso a la Copa Libertadores

El cuadro celeste enfrenta a las 19:00 horas de este miércoles al elenco brasileño en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la segunda fase previa del torneo continental.

Continúa la acción de los clubes chilenos por la Copa Libertadores. Este miércoles es el turno del debut de O'Higgins, que recibirá a Bahía de Brasil a las 19:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la segunda fase previa del torneo continental.

El cuadro celeste clasificó al certamen internacional después de obtener el cupo como el tercer mejor equipo del Campeonato Nacional 2025 y esta será su quinta participación en el competencia, tras 1979, 1980, 1984 y 2014.

El elenco rancagüino llega en buena forma por su buen inicio en la Liga de Primera 2026, con victorias ante Deportes Concepción y Deportes La Serena, por 2-1 y 1-0, respectivamente. Sin embargo, en el último cotejo cayó por 2-1 contra Deportes Limache.

En tanto, Bahía se encuentra en esta segunda fase previa gracias a su séptimo puesto en el Brasileirao 2025, mientras que llega con mucho más rodaje que O'Higgins, con 11 partidos disputados en la temporada.

Respecto a sus últimos resultados, superó por 1-0 como visita a Vasco da Gama por el Brasileirao y empató a 2 con Jacuipense en el estadual, donde lidera con nueve puntos de ventaja.