O'Higgins sueña con derribar a Boca: "De la manera que sea, pero que ganemos"

Futbol, O'Higgins vs Sao Paulo. Copa Sudamericana 2026. El equipo de O'Higgins es fotografiado durante el partido del Grupo C de la Copa Sudamericana disputado en el estadio El Teniente en Rancagua, Chile. 07/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El delantero uruguayo Thiago Vecino y el atacante paraguayo-chileno Arnaldo Castillo manifestaron su ilusión de poder dar el primer golpe ante los xeneizes en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

O'Higgins visitará este jueves a Boca Juniors en el estadio La Bombonera en busca de dar el primer golpe en la llave por los playoffs de la Copa Sudamericana.

En el cuadro celeste se ilusionan con poder dar la sorpresa frente a los xeneizes en Argentina, tal como lo manifestó el delantero uruguayo Thiago Vecino.

"Ojalá se pueda dar y colaborar. Que ganemos sobre todo, de la manera que sea, pero que ganemos", expresó el atacante charrúa en conversación con O'Higgins Total.

En tanto, el atacante paraguayo-chileno Arnaldo Castillo, comentó: "La ilusión nuestra es poder hacer un buen trabajo allá. Y cerrarlo bien acá en casa".

Consignar que el partido de ida entre Boca Juniors y O'Higgins está programado para las 20:30 horas de este jueves 23 de julio en el estadio La Bombonera.