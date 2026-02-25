O'Higgins visita a Bahía en busca de sellar su avance a Fase 3 de Libertadores

Futbol, O’Higgins vs Esporte Clube Bahia, Segunda Fase, Conmebol Libertadores 2026 El equipo de O’Higgins posa para los fotografos durante el partido de Conmebol Libertadores ante Esporte Clube Bahia realizado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

El cuadro celeste intentará ratificar en Brasil el triunfo de la ida en Rancagua para así abrochar la llave y meterse en la última ronda previa del torneo continental.

O'Higgins busca avanzar en la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste visita este miércoles, a las 19:00 horas, a Bahía en el Arena Fonte Nova de Brasil, por el partido de vuelta de la Fase 2 del torneo continental.

El conjunto rancagüino intentará sellar la llave y ratificar el triunfo de la ida por 1-0 en El Teniente para así clasificar a la tercera ronda previa del certamen internacional.

El elenco nacional viene de caer ante Colo Colo el fin de semana pasado, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

En tanto, Bahía, que es dirigido por Rogerio Ceni, necesita vencer por lo menos por dos goles para avanzar de manera directa a la siguiente fase.

En caso de que el conjunto brasileño gane por un gol de diferencia, la llave tendrá que resolverse a través de lanzamientos penales.