O'Higgins visita a Boca con el sueño de dar el primer golpe por la Sudamericana

Futbol, O’Higgins vs Millonarios, Fecha 1, Conmebol Sudamericana 2026 El equipo de O’Higgins posa para los fotografos durante el partido de Conmebol Sudamericana Grupo C ante Millonarios realizado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El cuadro celeste enfrenta este jueves al conjunto xeneize en el estadio La Bombonera, por la ida de los playoffs del torneo internacional.

O'Higgins vuelve al terreno internacional, esta vez con un durísimo desafío. El cuadro celeste visita este jueves a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, a las 20:30 horas chilena, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El conjunto rancagüino llega a esta fase después de terminar segundo en su grupo del torneo continental, mientras que el elenco xeneize lo hace tras finalizar tercero de su grupo en la Copa Libertadores luego de la derrota sufrida la última fecha ante Universidad Católica en Argentina.

Para este cotejo, el técnico del Capo de Provincia, Lucas Bovaglio mandaría a su mejor oncena, con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez.

En tanto, Pel equipo boquense no tendrá para este encuentro al chileno Carlos Palacios, quien se volvió a lesionar, mientras que el otro nacional, Williams Alarcón, irá a la banca.

La posible formación de los xeneizes sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores y Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Consignar que la revancha se disputará una semana después, a las 20:30 horas del próximo jueves 30 de julio en el estadio El Teniente de Rancagua.