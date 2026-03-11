O'Higgins visita a Tolima en busca de la fase grupal de Copa Libertadores

Futbol, O’Higgins vs Club Deportes Tolima, Tercera Fase, Conmebol Libertadores 2026 El equipo de O’Higgins posa para los fotografos durante el partido de Conmebol Libertadores ante Club Deportes Tolima realizado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Mar. (ATON) -

Tras imponerse en la ida en Rancagua, el cuadro celeste intentará sellar en Colombia la llave por la tercera y última fase previa del torneo continental.

O'Higgins va por otra hazaña en esta Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste visita este miércoles a Deportes Tolima en Colombia, desde las 21:30 horas, en busca de sellar su clasificación a la fase grupal del torneo continental.

En la ida disputada la semana pasada en El Teniente de Rancagua, el Capo de Provincia se impuso por un ajustado 1-0, por lo que le basta con un empate en la revancha en suelo cafetalero para sentenciar su paso a la ronda estelar del certamen internacional.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio llega con confianza a este cotejo, tras haber ganado el fin de semana a Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

Deportes Tolima, en tanto, está con la presión de ganar en casa para revertir la derrota que sufrieron en la ida.

En caso de superar la llave, O'Higgins acompañará a Coquimbo Unido y Universidad Católica en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, mientras que si queda eliminado, tendrá como premio de consuelo ir a la Copa Sudamericana, donde ya están asegurados Audax Italiano y Palestino.