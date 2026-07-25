O´Higgins ya tiene árbitro designado para su revancha con Boca

Futbol, Boca Juniors vs O Higgins Copa Sudamericana 2026. El jugador de Boca Juniors, derecha, disputa el balon con el jugador de OHiggins durante el partido de playoffs de la Copa Sudamericana, realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, - FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Santiago 25 Jul. (ATON) -

Los celestes recibirán a los xeneizes este jueves en Rancagua por la Copa Sudamericana.

O Higgins intentará este jueves 30 de julio en el estadio El Teniente -a partir de las 21.30 horas- dar vuelta su serie en la Copa Sudamericana ante Boca Juniors tras caer por la cuenta mínima en La Bombonera.

Y para este trascendental partido, la Conmebol ya dio a conocer el nombre del juez que impartirá justicia: el colombiano Wilmar Roldán, uno de los árbitros con mayor trayectoria en el continente.

Roldán estará acompañado por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego como asistentes, mientras que Jhon Ospina será el cuarto árbitro. En el VAR estará David Rodríguez y Keiner Jiménez se desempeñará como AVAR.

Roldán fue el árbitro del partido de la Copa Libertadores que enfrentó a Boca Juniors con Universidad Católica en La Bombonera y que culminó con la victoria del equipo chileno y la eliminación xeneize del torneo.