El olvidado chileno que clama por una opoprtunidad en la Selección chilena

Futbol, Llegada de la Selección Chilena al Hotel Los jugadores de la seleccion chilena son fotografiados a su salida del Hotel rumbo al entrenamiento en el Complejo Juan Pinto Duran en Santiago, Chile. 30/08/2021 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 28 May. (ATON) -

El mediocampista Marcelo Allende, quien no ha vuelto a ser convocado desde 2021, se mostró extrañado por su ausencia en la Roja a pesar de sus buenas campañas con Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Incluso reveló que ha rechazado jugar por el país africano.

El mediocampista nacional Marcelo Allende, quien desde 2022 juega para el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, no ocultó su tristeza y extrañeza por su nueva ausencia en la Selección chilena, de la cual no ha formado parte desde su debut a finales de 2021 bajo las órdenes de Martín Lasarte.

En diálogo con radio ADN, el formado en Cobreloa confesó que "los jugadores chilenos, lo que más soñamos es jugar por nuestra selección. Acá me dicen que si me quedo más tiempo podría ser seleccionado por la selección sudafricana, pero yo les digo que no. Tengo mi país y estoy orgulloso de ser chileno".

Al mismo tiempo, el flamante campeón de la Champions League de la CAF sostuvo que "siempre está esa esperanza de ser alguna vez llamado. Por ahora no me he contactado con nadie de la selección. Creo que después del Mundial de Clubes (2025) podría haber estado dentro de la nómina, no sé si podría haber jugado, no te digo de haber estado dentro de los titulares".

Pero el nacido en Pudahuel no se detuvo ahí e incluso hizo un sutil emplazamiento al cuerpo técnico comandado por Nicolás Córdova. "Si es por la liga o por la distancia que estamos, quizás. Pero uno no pierde nada en tratar de venir acá, ver cómo trabaja el club y cómo es la liga, que para mí es de alto nivel. Siempre siempre están esas preguntas que uno se hace, qué tengo que hacer para estar al nivel", puntualizó.

Sobre las posibilidades que tiene para migrar de su actual club, el volante de 27 años señaló que "ya cumplí un ciclo acá, sellándolo con este gran título. Ahora estoy hablando con mi agente, que es el que maneja esas cosas y obviamente me gustaría tener un nuevo desafío en mi carrera como jugador".

"Soy un jugador al que le gustan los desafíos y donde sea trataré de dar siempre el 100%. Si es la liga uruguaya o México, voy a ir a pelear y tratar de ser titular. Sería muy lindo volver a Sudamérica o a México, que son ligas bastante importantes. O Europa, que es mi gran sueño", cerró Allende.