El olvidado chileno que sigue marcando goles en Europa

******COBERTURA ESPECIAL, DISPONIBLE SOLO PARA CLIENTES ESPECIALMENTE ABONADOS******* Futbol, entrenamiento de la seleccion chilena en el hotel Principe Felipe El jugador de la seleccion chilena Niklas Castro es fotografiado durante el entrenamiento - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Jul. (ATON) -

Niklas Castro, quien jugó por la Roja en 2020, se matriculó con un doblete ante Universitatea Cluj de Rumania por Conference League.

Niklas Castro, delantero noruego-chileno que vistió la camiseta de la Selección nacional en 2020, tuvo otra jornada brillante en UEFA Conference League con el SK Brann.

El atacante se matriculó este jueves con un doblete en la victoria por 3-1 de su equipo sobre el Universitatea Cluj, resultado que le permitió al conjunto nórdico avanzar a tercer ronda del torneo por un global de 5-3.

A los ocho minutos de iniciado el cotejo, el nacido en Oslo conectó de taco un centro rasante desde el sector derecho. Y cuando se disputaban los últimos pasajes del segundo tiempo, sentenció al cotejo con un potente disparo desde el borde del área (75').

De esta manera, el ariete de treinta años llegó a cuatro goles y tres asistencias en una temporada que había arrancado con el pie izquierdo, perdiéndose varios meses de competencia por una cirugía en el tendón de Aquiles.

En la tercera ronda del certamen europeo, Castro y Brann enfrentarán al Apollon Limassol de Chipre.