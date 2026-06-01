Omar Carabalí quedó fuera de nómina oficial de Ecuador para el Mundial 2026

Futbol, O’Higgins vs Universidad de Concepcion Fecha 12, Liga de primera 2026 El jugador de O’Higgins Omar Carabali es fotografiado durante el partido de la liga de primera contra Universidad de Concepcion disputado en el estadio Codelco El Teniente en - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jun. (ATON) -

Tras cambiar su nacionalidad ante la FIFA, el portero de O'Higgins había quedado en la prenómina del combinado tricolor. Sin embargo, este lunes quedó fuera de la lista definitiva para la cita planetaria.

Omar Carabalí se ilusionaba con poder decir presente en el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, pues el portero de O'Higgins de Rancagua, y con pasado en las selecciones menores de Chile, estaba en la prenómina de Ecuador.

Sin embargo, este lunes se esfumó su sueño. Es que en las últimas horas el técnico del combinado tricolor, Sebastián Beccacece, confirmó la lista final, donde quedó fuera el golero.

En la convocatoria definitiva, el estratego incluyó a figuras como Willian Pacheco, campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain, además del lateral Piero Hincapié, el volante Moisés Caicedo y el experimentado atacante Enner Valencia, quien disputará su tercera Copa del Mundo.

Consignar que Carabalí, nacido en Guayaquil, incluso cambió su nacionalidad ante la FIFA para intentar disputar la Copa del Mundo junto a Ecuador.

Los arqueros convocados en la lista final son Hernán Galíndez, ex meta de Universidad de Chile y que actualmente milta en Huracán de Argentina; Gonzalo Valle, de la Liga Deportiva Universitaria; y Moisés Ramírez, del Kifisia de Grecia.