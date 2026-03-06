El orgullo del presidente de Palestino: "Somos un club copero"

Futbol, Universidad de Chile vs Palestino. Primera fase, Copa Sudamericana 2026. Los jugadores de Palestino celebran tras marcar el primer gol contra Universidad de Chile durante el partido de primera fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Mar. (ATON) -

Jorge Uauy resaltó que el cuadro árabe nuevamente se haya instalado en la fase grupal de la Copa Sudamericana después de eliminar a Universidad de Chile en la etapa previa.

Palestino lo hizo de nuevo. El cuadro árabe disputará por segundo año consecutivo la fase grupal de la Copa Sudamericana tras derrotar a Universidad de Chile por 2-1 en el Estadio Nacional en la fase previa.

El presidente del cuadro árabe, Jorge Uauy, celebró que el equipo de colonia se haya metido otra vez en la fase estelar del torneo internacional.

"Estoy afónico, perdóname. Para nosotros esto es Palestino, un club copero; no hemos perdido ninguna llave con los equipos chilenos, por cuarta vez les ganamos", expresó el timonel del conjunto tetracolor en conversación con radio.

"Palestino hace ocho o diez años que está permanentemente en copas y el objetivo es estar en fase de grupos de la Copa Libertadores o Sudamericana", añadió.

Además, reveló que en la fase grupal buscarán ser locales en el estadio Municipal de La Cisterna al contar con las nuevas luminarias: "Tenemos que ver, queremos ser locales en La Cisterna. Tenemos que solucionar algunos problemas que nos puso la Conmebol, pero se barajan más opciones".