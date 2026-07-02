"Orgulloso de estar tantos años en Europa, pero necesitaba volver a Sudamérica"

Archivo - Chile.- En Italia siguen sin comprender la inminente salida de Maripán desde Torino - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Después de ser oficializado como nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre, el defensa chileno conversó con los canales del cuadro brasileño, donde explicó sus motivos para fichar en el conjunto gaúcho.

Después de nueve años en el fútbol europeo y tras terminar contrato con el Torino de Italia, Guillermo Maripán está de regreso en Sudamérica. El defensa chileno fuie oficializado como flamante refuerzo de Internacional de Porto Alegre.

Tras el anuncio de su fichaje, el seleccionado nacional conversó con los canales oficiales del cuadro brasileño, donde explicó sus motivos para arribar al club.

"Estoy muy feliz. Después de nueve temporadas en Europa, en distintas ligas, tenía muchas ganas de volver a Sudamérica. Desde que empezamos a hablar con el Inter, sabía que era un equipo muy importante y tenía muchas ganas de venir, así que estoy feliz de estar acá", comenzó diciendo el zaguero criollo.

"Sé que es un club grande, tienen una gran hinchada. Han jugado compatriotas chilenos muy importantes acá. Desde el primer día que hablamos mostraron mucho interés y eso para mí también es muy importante", añadió el formado en Universidad Católica.

Sobre sus virtudes como jugador, sostuvo: "Para mí es muy importante la actitud y la la garra dentro del campo, también el ser un profesional. En todos los clubes que he estado, siempre se me ha reconocido por eso. Ser el capitán de clubes tan importantes en Europa ha sido una responsabilidad muy grande, pero la asumo con mucha felicidad porque también demuestra que hay un gran trabajo personal detrás".

Además, se refirió a Elías Figueroa, ex defensa chileno quien fue ídolo del Colorado gracias a sus campañas entre 1972 y 1976: "Elías Figueroa es un ídolo para mí y para el pueblo chileno. Cuando el club mostró interés en mí, lo primero que pensé fue en Elías y toda la historia que tiene aquí".

Por último, Maripán confesó: "Necesitaba estar en el fútbol sudamericano. Yo soy chileno, lo digo siempre con orgullo. Para mí fue un orgullo estar tantos años en Europa, pero ya sentía que era un momento de volver a Sudamérica para sentir toda esa hinchada y cómo viven el fútbol y poder disfrutar otra vez de todos sus momentos".