Ortiz agradeció apoyo de Mosa y reveló diálogo con Córdova por Yastin Cuevas

Futbol, Deportes Concepcion vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El DT de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de Copa de la Liga grupo A Disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, Chile. 24/03/2026 Marco - MARCO VAZQUEZS/PHOTOSPORT

Santiago 31 Mar. (ATON) -

El técnico de Colo Colo se refirió al respaldo público del presidente de Blanco y Negro y dio a conocer una conversación que tuvo con el DT de la Roja por un joven jugador.

Fernando Ortiz no tuvo un buen comienzo en Colo Colo y hasta se especuló con una posible salida anticipada de la banca del Cacique. Sin embargo, el técnico argentino logró revertir su mal momento y llevar al club al liderato en el Campeonato Nacional.

Debido al gran presente, el trasandino hasta recibió el respaldo público del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que en sus 15 años en la concesionaria nunca vio un técnico que tomara tanto en cuenta a los juveniles.

En la conferencia de prensa de este martes, el adiestrador agradeció el apoyo del timonel: "Que nuestro presidente se manifieste de esa manera es algo motivante. El siempre creyó en nuestro trabajo, incluso en los momentos que no fueron tan buenos al inicio de año. Son dos cosas diferentes la confianza y los resultados, y hoy los frutos se están dando a base de lo que confiamos".

En otro tema, el DT dio a conocer que sostuvo una conversación con el entrenador de la Selección chilena, Nicolás Córdova, sobre el joven jugador Yastin Cuevas, quien se encuentra concentrado con la Roja Sub 20: "Tuve la necesidad de comunicarme con Nicolás Córdova y explicarle la situación y el pedido que se pueda llegar a hacer sobre Yastin Cuevas. Que se entienda que no soy de cortar procesos de selección, pero ante un pedido no es la obligación que tiene de dármelo. Hoy Yastin debe estar jugando y veremos en qué situación termina para poder contar con él mañana".

En cuanto a la conformación del equipo para enfrentar este miércoles a Huachipato por la Copa de la Liga, descartó a Diego Ulloa, debido a que recién arribó tras participar en la gira de Chile por Nueva Zelanda: "No será considerado para mañana. Está por llegar ahora de su gira por Nueva Zelanda. Son 15 horas de viaje. Seguramente se va a mover un poco para equiparar las horas de sueño para que pueda tener un descanso normal. En los próximos días va a preparar el partido del domingo ante Deportes Concepción".

Por último, Ortiz se refirió al proyecto de remodelación del estadio Monumental: "Está bonito como está (...) Bienvenido sea el nuevo estadio siempre y cuando mantengan ese pequeño detalle de historia, porque es algo de una vieja camada y es importante mantener esas raíces".