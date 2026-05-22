Ortiz y el clásico con la UC: "vamos a proponer como el equipo grande que somos"

Futbol, Colo Colo vs Nublense Fecha 12, Liga de primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra Nublense disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 17/05/2026 Luis - LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

El entrenador de Colo Colo dejó en claro que el Cacique no especulará ante el cuadro cruzado y subrayó que "la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento".

El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, anticipó el clásico de este domingo ante Universidad Católica, válido por la fecha 13 de la Liga de Primera, enfatizando en saldrán en búsqueda de los tres puntos en su visita al Claro Arena.

El DT argentino indicó en conferencia de prensa que "hicimos un trabajo semanal como lo venimos haciendo siempre. El plus extra te lo da jugar un clásico, en una cancha donde a Colo Colo le ha costado, pero yo no hago hincapié en eso".

"Hago hincapié en que vamos a ir a proponer como el equipo grande que somos. Después esto es fútbol y están los tres resultados, pero ellos están mentalizados en que, desde el momento en que empiece a rodar la pelota, vamos a ir a buscar el partido, independiente del estadio y de la historia", sumó el estratego.

Sobre el enfrentamiento con la UC, el "Tano" remarcó que "para mí son todos importantes. Más allá de que sea un clásico de nuestra liga, la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento".

Con respecto al planteamiento que podría utilizar ante el elenco precordillerano, el adiestrador del Cacique explicó que "la línea de tres te da un equilibrio, tener más atacantes, te da más variantes. Observando el rival, veremos la manera más efectiva de jugar en el campo de juego".

Además, el trasandino planteó que "todos los partidos son diferentes. No por observar o tener una visión anterior de lo que venimos jugando vamos a tener una regularidad. Siempre cuando uno planifica un partido, arranca y sale todo lo contrario".

Asimismo, Ortiz afirmó que "lo más importante es que hemos entendido cada partido como yo lo tenía pensado en mi cabeza. Y en el momento de modificar, ellos entienden que hay que modificar. Siempre les digo, sin importar el nombre que esté en el campo de juego, que lo más importante es la idea. Ellos son y serán siempre los protagonistas de este deporte".