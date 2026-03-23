Ortiz confirmó baja de Vidal ante Concepción: "No va a viajar, hay que cuidarlo"

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo A contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Mar. (ATON) -

El técnico de Colo Colo anticipó el partido de este martes ante el cuadro penquista en calidad de visita, por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Colo Colo visitará este martes a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026 del fútbol chileno, por lo que el plantel del Cacique emprendió este lunes el viaje rumbo a la ciudad penquista.

Antes de partir, el técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, anticipó el cotejo frente al conjunto lila y desde el aeropuerto expresó: "Todos los partidos son importantes, iremos a Concepción a enfrentar a un gran equipo, con técnico nuevo. Iremos de la forma que venimos haciéndolo siempre para buscar puntos".

Además, el estratego confirmó la baja de Arturo Vidal: "No va a viajar para cuidarlo. Soy de la idea de que si un jugador sale tocado, lo cuido para que pueda competir en el siguiente. Al que le toque estar lo hará de buena manera".

Son embargo, aseguró que la dolencia del "King" no es de gravedad: "Es una baja como todas las que hemos tenido. Es un jugador de jerarquía y calidad, pero hay que tomar decisiones para que el equipo sea competitivo. Debería estar para Huachipato, tuvo una contractura".

Por último, Ortiz sostuvo: "Puede ser la ocasión para cambiar sistema y ver jugadores que no han tenido minutos, que necesitan tener la posibilidad de jugar. Me gusta que el joven insista en que pueda tener acción".