Ortiz conoció su sanción por su expulsión ante Coquimbo por la Copa de la Liga

Futbol, Coquimbo Unido vs Colo Colo. Fecha 4, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido grupo A copa de la liga disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 20 May. (ATON) -

El técnico de Colo Colo recibió una tarjeta roja al término del partido donde el Cacique cayó la semana pasada frente al cuadro "pirata" en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En la derrota frente a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, por la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga, Colo Colo no solamente quedó al borde de la eliminación del certamen, sino que sufrió la expulsión de su técnico Fernando Ortiz al término del partido.

Según consignó el juez Gastón Philippe en su informe arbitral, el estratego argentino ingresó al terreno de juego tras el compromiso para "desaprobar" su labor.

Y en las últimas horas el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción al adiestrador de los albos. En ese sentido, el organismo determinó castigar al DT con un partido de suspensión.

De esta manera, Ortiz no podrá dirigir en el duelo frente a Huachipato, por la última jornada del Grupo A de la competencia y a disputarse el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano, donde el Cacique está obligado a ganar y esperar una derrota de Coquimbo ante Deportes Concepción para avanzar a semifinales.

Consignar que el castigo no aplica para el Campeonato Nacional, por lo que el adiestrador trasandino podrá estar presente en el clásico de este domingo 24 de mayo contra Universidad Católica a las 18:00 horas en el Claro Arena.