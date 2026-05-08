Ortiz y duelo ante Concepción: "Tenemos que tomarlo como si fuera determinante"

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de primera division contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 May. (ATON) -

El técnico de Colo Colo anticipó el partido de este sábado frente al cuadro penquista por la quinta fecha de la Copa de la Liga.

Colo Colo volverá a la acción por la Copa de la Liga cuando reciba este sábado a Deportes Concepción a las 17:30 horas en el estadio Monumental.

Este viernes el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, anticipó el cotejo frente al conjunto penquista. En ese sentido, llamó a no confiarse pese a que el equipo lila ya está eliminado de la competencia.

"Todos son partidos diferentes. Enfrentar a un rival en diferentes competencias implica un análisis previo. Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba", expresó el DT de los albos.

"Si bien fue una semana corta que nos tocó una preparación diferente, nos preparamos también para afrontar dos fechas de esta competencia y estamos con toda la ilusión de poder hacer un buen partido el día de mañana y poder ir a Coquimbo también a realizar un buen partido", añadió.

Respecto a los atacante, el adiestrador comentó: "Todos están en un buen momento y hay que saber aprovecharlos y que aprovechen su oportunidad si le toca jugar. Son delanteros que viven del gol y hoy pasan un buen momento. Ojalá que lo sigan aprovechando".

Por último, sobre los jugadores emergentes, Ortiz sostuvo: "Ellos saben que tienen oportunidades. Sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego. Si es joven y aprovecha su oportunidad va a tener continuidad".