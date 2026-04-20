Ortiz lamentó caída de Colo Colo y Vidal criticó a Palestino y arbitraje

Futbol, Colo Colo vs Palestino, campeonato 2026 Fecha 10, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 19/04/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Abr. (ATON) -

El técnico del Cacique manifestó su desazón por la derrota ante los árabes en medio de las celebraciones por el aniversario 101 del club, mientras que el "King" repasó al conjunto de colonia por su propuesta defensiva.

Colo Colo no pudo celebrar su aniversario 101 de la mejor forma en cancha. El Cacique cayó sorpresivamente por 1-0 frente a Palestino en el estadio Monumental, por la décima fecha, y perdió el liderato del Campeonato Nacional 2026.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, lamentó la derrota frente al conjunto árabe en medio de las celebraciones conmemorativas del club.

"Sabíamos que encontraríamos a un rival que se iba a replegar demasiado. Hay que seguir trabajando para romper esos bloques defensivos cuando el rival se venga a encerrar. El fútbol se gana con goles y nosotros no pudimos convertir. El primer tiempo no fue tan bonito como el segundo hacia mis jugadores. Es una derrota que duele, por nuestra gente y el aniversario. Tuvimos millones de ocasiones y no pudimos concretar", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

De todas formas, el estratego descartó que les haya pasado la cuenta el no haber jugado el fin de semana anterior ante Coquimbo Unido: "No creo que haya sido factor por un resultado en contra. Intentamos buscar el resultado, podemos tener errores, pero no creo que esa falta de ritmo haya afectado".

En tanto, otro que habló en el Cacique fue Arturo Vidal, quien criticó la propuesta defensiva del elenco tetracolor: "Estaban muy cerrados, en el segundo tiempo no salieron jugando. Deben haber tirado 50 pelotazos todo el partido. Es difícil enfrentar a un equipo que no propone nada. Cambiamos de esquema pero cuando hay un equipo tan atrás, es difícil encontrar espacio. No salieron. Ellos nos hacen el gol de rebote y después no encontramos ocasiones. Perdimos un partido increíble".

Eso sí, el "King" reconoció la falta de finiquito de los albos: "Está costando finalizar la jugada, buscamos por todos lados, pero no concretamos (...) Nos está faltando acertar las ocasiones, aunque sean pocas".

Además, el bicampeón de América con la Roja se mostró desconcertado por jugar hasta los 62 minutos: "No entendí el cambio, me sentía bien, pero el entrenador quiso buscar otra cosa. Tengo mucha pena, el estadio estaba hermoso para salir con una victoria".

Por último, Vidal volvió a cargar contra el arbitraje tras recibir una tarjeta amarilla que lo dejará suspendido para la visita ante Universidad de Concepción: "Tengo rabia. Es increíble que sacan amarillas por cualquier falta chica, más por mi trayectoria. En cualquier liga del mundo respetan a los jugadores grandes, pero acá sacan amarilla por cualquier cosa. No es que sea muy agresivo. Voy fuerte, pero no para que me saquen amarilla a cada rato".