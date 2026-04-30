Ortiz pidió no confiarse de Coquimbo y habló de reelección de Mosa en ByN

Futbol, Colo Colo vs Palestino, campeonato 2026 Fecha 10, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 19/04/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

De cara al duelo del domingo, el técnico de Colo Colo avisó que no deben subestimar a un cuadro "pirata" que llega golpeado por la goleada sufrida en Copa Libertadores. Además, reaccionó a la continuidad del empresario puertomontino en la presidencia de la concesionaria.

Con el agónico triunfo como visita ante Universidad de Concepción, Colo Colo retomó el liderato del Campeonato Nacional y alcanzó a Deportes Limache en la cima del certamen.

Pero el Cacique podría quedar como solitario puntero, debido a que este domingo recibirá a Coquimbo Unido en el estadio Monumental en partido pendiente por el torneo local.

Previo al duelo, el técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, hizo un llamado a no confiarse de un conjunto "pirata" que llega muy golpeado al sufrir una goleada ante Deportes Tolima en Colombia por Copa Libertadores.

"Coquimbo es un equipo que todos ya conocemos y sabemos que tiene una idea de juego más que, más que vista por todos. Ellos están en tres competencias, lo cual a veces se hace difícil competir en las tres, pero están en una buena posición. Lo más importante es que nosotros estamos en casa con nuestra gente, demostrar que queremos seguir estando en la lucha en las posiciones de arriba y vamos a encontrar un partido difícil, pero a la vez trabajado como lo hacemos siempre", expresó el DT.

"Tenemos que bajarle los pies sobre la tierra a los jugadores, saber que no hemos conseguido nada, que todavía queda mucho por recorrer. El campeonato, si bien estamos en la fecha 11, queda un tramo bastante largo y saber que no significa estar en los primeros lugares que vamos a salir campeones. Esto es algo que ya lo saben, lo importante es que lo tomen como una final como nos juegan todos el mundo", añadió el "Tano".

En la misma línea, agregó: "Siempre hay que mejorar, siempre, no solamente en lo defensivo, en lo creativo, en la definición. El enfoque que nosotros hacemos semanalmente es corregir los errores previos a un partido y corregir los errores que hemos hecho en el partido anterior y así ir crecer como equipo".

En otro tema, Ortiz también se refirió a la continuidad de Aníbal Mosa en la presidencia de Blanco y Negro: "Quiero felicitar a Aníbal. En la vida, continuar un proyecto es lo mejor que nos puede suceder. No lo he visto todavía, pero lo voy a saludar y felicitar, estoy feliz de que pueda continuar juntos".

En cuanto a la llegada de Jaime Pizarro como director de la concesionaria y jefe de todas las áreas del club, sostuvo: "Es una persona que entiende y sabe de fútbol, que ha pasado por diferentes lugares en nuestra institución y en el país. Y es el papá del Vicho (Pizarro), así que algo puede enseñarnos".