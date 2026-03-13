Ortiz puso mesura a liderato de Colo Colo y cerró polémica por enojo de Correa

Futbol, Audax Italiano vs Colo Colo Fecha 6, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Bicentenario La Florida en Santiago, Chile. 07/03/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Mar. (ATON) -

El técnico del Cacique habló este viernes previo al duelo del lunes ante Huachipato en el Monumental, donde los albos buscarán mantener la punta del Campeonato Nacional.

Colo Colo buscará mantener la punta del Campeonato Nacional 2026 cuando reciba el lunes a Huachipato en el estadio Monumental, por el cierre de la séptima fecha del certamen.

Este viernes el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, puso mesura al liderato del cuadro albo. En conferencia de prensa el estratego expresó: "Siempre hay algo para corregir, mejorar. No me gusta poner una fecha para ver una mejor versión del equipo. Estamos en una posición que no significa nada, estamos recién empezando, lo importante es que los jugadores tienen predisposición para entrenar".

Sobre el conjunto acerero, sostuvo: "Si bien no pasa un buen momento, es un equipo que tiene una idea de juego muy marcada, donde los jugadores entienden perfecto al entrenador. Trataremos de hacer nuestro juego. No hay que faltar el respeto al rival, aun cuando no estén en un buen momento".

Además, el adiestrador argentino le bajó el perfil a la polémica por la actitud del delantero Javier Correa tras ser suplente la semana pasada frente a Audax Italiano: "Lo más importante es que él supo que estuvo mal, pidió disculpas. Pasado pisado, pienso para adelante".

Por último, Ortiz volvió a destacar a Arturo Vidal como líbero: "No voy a descubrir nada con Vidal y su juego, lo importante es que lo tenemos acá. Responde en el lugar donde se lo necesite y podemos disfrutarlo".