Ortiz reveló lesión de un titular para duelo clave con Coquimbo por la Copa

Futbol, Colo Colo vs Deportes Concepcion Fecha 5, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de Copa de La Liga contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Monumental de Santiago, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 12 May. (ATON) -

El técnico de Colo Colo entregó detalles de la dolencia que dejó fuera de la convocatoria a Maximiliano Romero y también explicó por qué Claudio Aquino no fue citado.

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, habló con los medios antes de subirse al avión con destino a la Cuarta Región para el partido de mañana ante Coquimbo Unido el cual podría darle al Cacique el pase semifinales de la Copa de la Liga.

De entrada el estratego afirmó que el duelo será "difícil como todo partido contra Coquimbo. Ellos saben que también tienen la posibilidad de seguir prendidos. Es la única competencia que a lo mejor los puede acercar a competencias internacionales, así que difícil como siempre Coquimbo".

Por otra parte, el DT reveló que el delantero Maximiliano Romero quedó fuera de la convocatoria por una lesión. "Salió con dolencias el otro día contra Deportes Concepción y no pudo recuperarse en los últimos días de trabajo. Lo que siempre digo: si un jugador no está al 100%, no va a viajar o no va a jugar", sostuvo.

Eso sí, el argentino aclaró que "no es nada grave, simplemente no se siente al 100% y frente a esto siempre hay un compañero que lo puede reemplazar".

Además, el entrenador aclaró el mediocampista Claudio Aquino "está en plena recuperación. Se tomó unos días para que desinflame su rodilla. Hoy entrenó muy bien y el jueves, cuando volvamos a entrenar, vamos a ver cómo está".

Frente a este escenario, Ortiz envió un potente mensaje a los canteranos que fueron considerados para el choque con el elenco aurinegro. "El joven tiene que estar preparado para cualquier ocasión. Cuando a veces se presentan situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, el joven siempre ha respondido y sabe que la confianza del entrenador y sus compañeros los tiene", cerró.